Сенатор Совета Федерации от Липецкой области Оксана Хлякина посетила с рабочим визитом Лев-Толстовский район. Вместе с главой района Эдуардом Брагиным сенатор приняла участие в митинге памяти жертв войн и террора и открытии памятной доски погибшему участнику спецоперации, посетила Мемориал Славы.

Руководители Лев-Толстовского района познакомили сенатора с ходом реконструкции здания Дома культуры в селе Золотуха, посетили уже обновленные объекты — здание районного дома культуры с современным кинотеатром, районную станцию защиты животных, спортивный комплекс, библиотеку «нового поколения» и центральный парк поселка Лев-Толстой, где оборудованы теннисная и скейт-площадки. В центре внимания Оксаны Хлякиной оказались районное здравоохранение и объекты образования.

Встреча с активом района и главами сельских поселений прошла в конструктивной дружественной обстановке. Обсуждались важные для жителей вопросы, в решении которых сенатор обещала принять необходимое участие. «Знакомство с Лев-Толстовским районом оставило самое позитивное впечатление. Радует, что муниципальная власть так чутко реагирует на потребности и запросы своих жителей. Уделяет много внимания социально-экономическому развитию и поддержке наиболее важных общественных направлений», — отметила Оксана Хлякина при подведении итогов поездки.