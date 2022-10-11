Как развивается Усманский район оценила сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Липецкой области Оксана Хлякина. Она посетила муниципалитет и встретилась с главой администрации района Владимиром Мазо.

Затем сенатор побывала на ведущих промышленных предприятиях – «Овощи Черноземья» и «Липецкий электродвигатель», а также в учреждениях социальной сферы – Ледовом дворце, детской поликлинике, школе №4 имени академика Николая Басова, краеведческом музее и районном Дворце культуры, где обсудила актуальные вопросы с общественностью района.

«Я приехала в Усманский район согласно своему плану-графику, побывав уже в большинстве муниципалитетов Липецкой области. Отмечу, что по экономическим и социальным показателям ваш район намного превосходит многие муниципальные образования региона», – отметила Оксана Хлякина.

На встрече вопросы сенатору задавали главы сельских поселений, выразившие общее мнение, чтобы их полномочия по содержанию и ремонту дорог местного значения, благоустройству территории и другие подкреплялись финансированием в рамках федерального законодательства.

Сенатор подчеркнула, что цель её поездок – изучить имеющиеся в регионе проблемы и потребности, чтобы затем внести соответствующие поправки на законодательном уровне.