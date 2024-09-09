В Липецкую областную клиническую больницу трудоустраивается доктор медицинских наук из Москвы, сердечно-сосудистый хирург со специализацией по аритмологии Сергей Ступаков. Сегодня он встретился с заместителем губернатора Липецкой области Ольгой Белоглазовой.

Сергей Ступаков работал в Центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Ежедневно вел от 8-12 пациентов в стационаре отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции федерального центра. Выполнял самостоятельно более 100 операций в год по установке и замене электрокардиостимуляторов, а также радиочастотные абляции аритмий сердца (РЧА).

Узнав, что в Липецкой областной клинической больнице есть кардиохирургическое отделение, где будут выполнятся высокотехнологичные операции на сердце, доктор не раздумывал ни минуты. В кардиохирургическом отделении он будет лечить пациентов с различными нарушениями ритма и проводимости сердца.

Теперь липчанам будут доступны не только имплантация кардиостимуляторов, но и радиочастотная аблация, а в будущем имплантация кардиовертеров-дефибрилляторов, коронарное шунтирование, протезирование клапанов. Раньше за такими операциями приходилось обращаться в федеральные центры. Современные технологии лечения позволяют минимизировать пребывание пациента в стационаре до 5 дней.

Сергей Игоревич окончил Российский Государственный Медицинский Университет по специальности «Лечебное дело». После обучения работал врачом-аритмологом в федеральном Центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. Здесь же защитил докторскую диссертацию.

Для таких врачей, как Сергей Ступаков, в Липецкой области действуют единовременные выплаты для врачей в размере пяти миллионов рублей. За это им нужно будет отработать в этом медучреждении не менее пяти лет. Всего по губернаторскойой программе в медицинские организации региона пришло 211 врачей, из них – 27 человек впервые трудоустроенные на территории Липецкой области и 10 человек – из частной системы здравоохранения.

Пять миллионов выплатят врачам тех специальностей, которых больше всего не хватает в регионе. Чтобы соответствовать критериям выплаты, специалисты должны быть с учёной степенью доктора медицинских наук и впервые устроиться в госучреждения области. Кроме того, врачи приоритетных специализаций, которые не имеют ученой степени, смогут получить 1,5 млн рублей, если в 2024 году перешли из частной медицины в государственную. Если врач до 2020 года работал в государственном медучреждении региона, затем уехал из Липецкой области, а теперь вернулся, то также может рассчитывать на выплату.

««Здравоохранение региона должно стремиться к уровню, соответствующему федеральным клиникам, а липецкие врачи – изучать и осваивать современные методы лечения. Мы развиваем кардиохирургию в регионе, привлекаем кадры, закуплено специальное оборудование для операций пациентов с аритмией. Липецкие кардиохирурги смогут делать не менее 350 таких операций в год», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая область расширяет возможности высокотехнологичной медицинской помощи, доступность которой может не только спасти жизнь пациента, но и значительно повысить её качество. Мастерство и профессионализм врачей постоянно оттачивается, а число операций высочайшего профессионального и технологического уровня с минимальными хирургическими травмами и сокращенным восстановительным периодом растет год от года. С 2019 года в регионе выполнено порядка 17 тыс. высокотехнологичных операций, в том числе, за 2024 год – более 3 тысяч. Одним из приоритетных направлений является лечение сердечно-сосудистых заболеваний.