Сотрудники полиции из Старого Оскола Белгородской области подготовили женщинам к 8 марта оригинальный подарок. Они составили из полицейских автомобилей огромную открытку.

Идея такого необычного поздравления пришла в голову командиру отдельного батальона ППС Валерию Сукманову и начальнику старооскольской Госавтоинспекции Михаилу Кашкину.

«Настоящие мужчины должны не говорить о любви, а выражать её своими поступками», – считают правоохранители.

Областное УМВД опубликовало видео, на котором видно, как на холодном асфальте, с которого едва сошел снег, из металла распустился цветок. Свою любовь к милым дамам правоохранители выразили в виде сердца из патрульных автомобилей. Яркие проблесковые маячки и заходящее за горизонт солнце дополнили красивую, нежную композицию. Искренним намерениям мужчин подчинились и неповоротливые «УАЗы», и маневренные «Шкоды».

Акцию сотрудников полиции поддержал представитель Общественного совета при УМВД России по г. Старому Осколу Игорь Жуков. Благодаря его усилиям и стараниям съёмочной группы удалось запечатлеть обращенное ко всем женщинам страны признание «Мы любим Вас!».