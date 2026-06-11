Сердце, отданное людям

Социальный работник отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов филиала 4 по Добринскому району ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» Панова Алла Михайловна удостоена звания «Почетный работник».

Награду ей вручили на праздничном мероприятии в г. Липецке, посвященном Дню социального работника.

Алла Михайловна начала трудовую деятельность в системе социальной защиты населения в 1997 году. За многолетний стаж работы накопила большой практический опыт в сфере социального обслуживания населения, применяя традиционные и инновационные технологии предоставления социальных услуг.

Она принимает активное участие во всех инновационных методах предоставления социальных услуг, направленных на обеспечение достойной старости, поддержание здорового образа жизни и активного долголетия граждан пожилого возраста и инвалидов. В рамках данного направления развивает направление «Здоровье на контроле». Алла Михайловна входит в состав мобильной бригады по доставке граждан старше 65 лет в медицинские учреждения и участвует в совместных обходах социальных и медицинских работников по обследованию состояния здоровья граждан.

Алла Михайловна придает большое значение организации досуга граждан пожилого возраста и инвалидов, ведет большую работу в рамках клубов «Сударушка» и «Нам года не беда».

В рамках реализации программы «Активное долголетие» Алла Михайловна привлекает своих подопечных к социокультурной реабилитации.

Также соцработник является активным волонтером. Вместе с коллегами, волонтерами-добровольцами, помогает пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями здоровья.

А.М. Панова неоднократно награждалась благодарственными письмами, почетными грамотами. В 2023 году была отмечена дипломом областной премии «Добродея».