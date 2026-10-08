Сердце школы — учителя

Пятого октября вся страна чествует тех, кто несёт в мир «разумное, доброе, вечное». Добринский округ не остался от этого в стороне. В прошедшую пятницу большой зал добринского РДК наполнился особой атмосферой, здесь собрались те, кто сопровождает детей на первых ступенях жизненного пути, проявляя искреннюю заботу и чуткость.

Среди гостей были воспитатели и методисты, учителя школ и педагоги спортивной школы, руководители кружков и директора, заведующие детскими садами, заместители руководителей и сотрудники отдела образования. От имени главы Добринского округа Александра Пасынкова всех гостей поздравила его заместитель Ирина Рязанцева. Она подчеркнула, что сидящие в зале люди верны своему делу и трудятся не по обязанности, а по внутреннему зову.

— Учитель, — сказала в своём поздравлении Ирина Борисовна, — это не просто профессия, а призвание. И пятое октября — не рядовая дата в календаре. Это особенный день, когда мы можем по-настоящему выразить благодарность тем, кто ежедневно вкладывает частицу своей души в будущее нашего округа и всей страны. В этот праздник мы с теплотой вспоминаем своих наставников, их мудрые советы, их твёрдую веру в наши силы. Пусть День учителя ещё раз напомнит всем, как благороден и важен труд педагога. Желаю всем добринским педагогам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения и, конечно, учеников, которые с гордостью будут применять полученные знания. Пусть в ваших домах царят достаток, любовь и благополучие!

Начальник отдела образования Вадим Батышкин также обратился к педагогам с тёплыми пожеланиями.

— Среди череды учебных дней, увлекательных классных часов, шумных перемен и ответственных уроков вы неизменно делитесь с детьми душевной щедростью, отдавая им часть себя. Желаю, чтобы каждый рабочий день радовал общением с учениками, а ваши старания находили отклик в их успехах и искреннем уважении, — подчеркнул он.

Председатель Добринской организации профсоюза образования Оксана Ростовцева выразила признательность педагогам за их непростой труд, напомнив, что именно на фундаменте работы школьных учителей строятся воспоминания о детстве и юности каждого человека.

Настоятель Никольского храма посёлка Добринка отец Александр сравнил собравшихся с большой и дружной семьёй, ведь школа по праву может считаться вторым домом, так как столько времени и душевных сил педагоги отдают своему делу.

Как и положено на семейном празднике, торжество было наполнено улыбками, хорошим настроением, а также вручением наград и памятных подарков. Почётные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации вручили учителю биологии лицея п. Добринка Светлане Курбановой и заместителю директора бассейна «Жемчужина» Галине Лихачевой. Благодарности губернатора Липецкой области получили главный специалист-эксперт отдела образования Александра Васильева и учитель физической культуры школы №2 п. Добринка Владимир Кретинин. Почётных грамот министерства образования Липецкой области были удостоены учитель математики школы п. Петровский Елена Андрейкина, учитель математики школы №2 п. Добринка Наталия Годовикова, учитель начальных классов гимназии села Ольговка Нина Гришина, учитель математики лицея №1 п. Добринка Ольга Данковцева, учитель труда школы села Пушкино Людмила Кикина, учитель начальных классов гимназии села Ольговка Марина Киричкова, учитель начальных классов школы села Дубовое Светлана Кузнецова, старшая вожатая, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы села Талицкий Чамлык Раиса Михайлова, учитель начальных классов лицея №1 п. Добринка Наталия Немцова, педагог дополнительного образования детского оздоровительно-образовательного центра п. Добринка Денис Пригородов, учитель начальных классов школы села Нижняя Матрёнка Лидия Солманова, учитель географии школы села Пушкино Ирина Чижова.

Ряд педагогов были отмечены почётными грамотами администрации Добринского округа. В их числе учитель русского языка и литературы школы села Дубовое Надежда Губина, главный специалист-эксперт отдела образования Наталия Емельянова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями лицея №1 п. Добринка Алина Ильина, учитель начальных классов школы села Мазейка Светлана Колесникова, педагог-психолог школы №2 п. Добринка Алёна Крутских, учитель истории и обществознания школы села Верхняя Матрёнка Лидия Крутских, педагог дополнительного образования детско-юношеского центра «Ритм» Наталия Крутских, инженер бассейна «Жемчужина» Евгений Кузовков, учитель английского языка школы села Пушкино Ольга Маленова, старший экономист отдела образования Раиса Михалёва, учитель физической культуры школы села Талицкий Чамлык Андрей Нужных, учитель биологии школы села Нижняя Матрёнка Кубар Овцынова, учитель начальных классов лицея №1 п. Добринка Ирина Панарьина, педагог-психолог школы п. Петровский Наталия Сазонова, Ольга Юденко. На празднике с гордостью прозвучали имена и фамилии заслуженных учителей Российской Федерации: директора школы села Средняя Матрёнка Марии Оводковой, заместителя начальника отдела народного образования Зинаиды Кочергиной, директора школы села Верхняя Матрёнка Виктора Некрасова, учителя истории школы села Пушкино Татьяны Пономаренко, учителя русского языка и литературы гимназии села Ольговка Валентины Белобородовой.

Также чествовали участников муниципального конкурса «Учитель года2026»: учителя истории и обществознания школы села Дубовое Ольгу Борисову, учителя начальных классов лицея №1 п. Добринка Светлану Ильину, учителя изобразительного искусства гимназии села Ольговка Ирину Кочеткову и его победительницу — учителя иностранных языков школы посёлка Петровский Анастасию Есину.

Тепло поприветствовали участников конкурса «Педагогический дебют»: учителя музыки гимназии села Ольговка Ирину Буданцеву и его победительницу, учителя начальных классов школы №2 п. Добринка Юлию Улыбышеву.

В этот день в учительское сообщество округа торжественно приняли молодых педагогов. В дружный коллектив добринского лицея влились учитель начальных классов Анастасия Глотова, учитель физической культуры Елизавета Матыцина и педагог русского языка и литературы Татьяна Цаплина.

Украшением вечера стали выступления юных дарований и их наставников: музыкальные номера и танцевальные постановки создали в зале особенную праздничную атмосферу и подарили всем присутствующим яркие, тёплые эмоции.