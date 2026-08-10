Сердцу не прикажешь

Кардиолог Любовь Балацкая советует своим пациентам беречь сердце.

На стене ее рабочего кабинета в стеклянной рамке висит увеличенная мозаичная копия человеческого сердца. Это – подарок от одной из коллег, на удачу, так сказать. За столом — молодой кардиолог ГУЗ «Добринская ЦРБ» Любовь Балацкая, за плечами которой 8 лет обучения в Курском государственном медицинском университете, сначала на факультете «Лечебное дело», а затем в ординатуре — по направлению «Кардиология».

— Меня всегда завораживала работа сердечно-сосудистой системы, – говорит собеседница, — это настоящий вечный двигатель, совершенный механизм, данный нам природой. Кардиология — это та область, где ты можешь буквально подарить человеку второе дыхание, предотвратить катастрофу. Видеть, как пациент, который задыхался от сердечной недостаточности, снова начинает ходить и радоваться жизни, это ни с чем не сравнимое чувство. К тому же это одна из самых востребованных и динамично развивающихся специальностей во всём мире. Стоять на месте здесь нельзя, нужно всё время учиться. Сердце – это основа жизни. Оно бьется у каждого из нас, и от его здоровья зависит многое.

Балацкая убеждена, что ключ к успешному лечению заключается не только в применении современных методов диагностики и лечения, но и в индивидуальном подходе к каждому человеку. Именно поэтому она уделяет много времени общению с пациентами, выслушивая их истории и помогая понять суть проблемы. Не просто назначает таблетки, а пытается увидеть то, что не всегда укладывается в строчки медкарты. Самыми распространёнными сердечно-сосудистыми заболеваниями, и наш округ в этом вопросе не исключение, являются артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность и различные виды аритмий. Для более точного определения проблем с сердцем больным назначают диагностические средства – ЭхоКГ (эхокардиография), Холтер ЭКГ (суточное мониторирование), Холтер артериального давления и многое другое. В этой нелегкой работе врачу помогает медицинская сестра Елена Стукалина, освоившая все виды малой медицинской техники.

— Люди, к сожалению, десятилетиями живут с высоким давлением, – отмечает кардиолог, — считая это «рабочим» состоянием, а потом поступают с инфарктами. Главное заблуждение, это когда человек прекращает лечение сразу после исчезновения симптомов. Пропали отёки, перестало колоть в груди, и человек бросает пить таблетки. Это фатальная ошибка! Больным с гипертонией нужно твердо усвоить: препараты нужно принимать постоянно, регулярно, независимо от показателей на тонометре. Нормализовавшееся давление это не повод отменять терапию, а доказательство того, что она работает.

— С этим разобрались. А как Вы опишите общую картину «сердечного здоровья» добринцев? – мой вопрос не застал врача врасплох.

— Среди жителей нашего округа, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания встречается повсеместно. Чаще всего пациенты страдают гипертонией и ПИКС (постинфарктным кардиосклерозом). В настоящее время в Добринской ЦРБ на диспансерном учёте в связи с гипертонической болезнью состоит около семи тысяч человек. Почти четверть от общего числа жителей. В зоне риска находятся люди в возрасте от 40 до 65 лет. Но все чаще болезни системы кровообращения встречаются у людей в моложе 30 лет. Отмечу, что наиболее выраженное негативное влияние на сердце и сосуды оказывают вредные привычки. Периодическое или систематическое употребление алкоголя приводит к истощению сердечной мышцы, миокарда, вызывает разрушение сосудистых стенок и способствует формированию тромбов, а также создаёт нестабильность артериального давления. Никотин — канцероген, вызывающий преждевременное старение организма, он разрушает сосуды, а тяжелые металлы, содержащиеся в сигаретах, накапливаются в миокарде и приводят к его атрофии. Для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы необходимо правильно питаться, исключив из рациона жирную пищу, богатые углеводами продукты, соль, вести активный образ жизни, регулярно проходить диспансеризацию, а также отказаться от вредных привычек и нормализовать психоэмоциональный фон, проще говоря, меньше нервничать.

— А что должно стать поводом для незамедлительного обращения к врачу?

— Прежде всего, боль, возникшая в грудной клетке, одышка, чувство нехватки воздуха, обморочные состояния и неправильное сердцебиение, то есть замедленное или, наоборот, слишком частое, а также прерывистый неравномерный ритм сердечных сокращений. При этих симптомах немедленно вызывайте «скорую», само ничего не пройдет.

Врачу-кардиологу помогает медицинская сестра Елена Стукалина.

Врач-кардиолог посоветовала людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов постоянно контролировать своё артериальное давление и пульс, регулярно принимать прописанные врачом лекарственные препараты. Им также необходимо исключить переутомление и физическую активность в жару. Тем, у которых есть гипертония, в это время лучше вообще не выходить на улицу. Особенно это касается пенсионеров, которые привыкли героически сражаться за урожай на грядках в любых условиях. Если во время прополки или полива кто-то почувствовал слабость, головокружение, головную боль, одышку или дискомфорт за грудиной, немедленно бросайте всё. Такие симптомы могут закончиться катастрофой. Никакая картошка, морковка или редиска не стоят здоровья и жизни!

Общение с молодым врачом я решил завершить личными вопросами: что согревает сердце врача, ради чего стоит идти на работу и держать в голове десятки историй болезней? Что для неё является главной жизненной наградой?

— Самая большая награда увидеть в глазах пациента радость и услышать простые слова благодарности, — признаётся она, — в такие мгновения всё остальное отступает, оставляя твердую уверенность — я на своём месте.