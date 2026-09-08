Серебро областного турнира

20 августа в Липецке состоялся областной турнир по адаптивным настольным играм: кульбутто, новус-спорт, джакколо, шаффлборд среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проходил в зале библиотечно-информационного центра имени П.И. Бартенева.

В турнире участвовало 15 команд из округов Липецкой области.

От Добринской местной организации ВОИ на соревнованиях выступили Олег Валерьевич Чикалов из с. Новочеркутино и Евгений Сергеевич Курганский из д. Ольговки, которые достойно показали себя на этих состязаниях.

Олег Чикалов, участник СВО, занял 2 место в настольной игре кульбутто, за что был награжден медалью, дипломом второй степени и ценным призом. Все участники соревнований получили подарки.