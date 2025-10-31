Серебро с выставки “Золотая осень”

Недавно, в Москве завершилась агропромышленная выставка «Золотая осень», где Липецкая область наряду с другими регионами страны продемонстрировала свои достижения в сфере сельского хозяйства, получив ряд наград.

Так, только ветеринарные службы Липецкой области завоевали семь наград. В их числе и Добринская станция по борьбе с болезнями животных, которая была удостоена серебряной награды в номинации «Ликвидация особо опасных заболеваний на территории Добринского района».

Как рассказал руководитель организации Алексей Курдюков, помимо добринцев, аналогичная награда у его коллег Лев-Толстовской и Липецкой районных ветстанций. Высшая награда — у регионального управления ветеринарии, областной ветеринарной лаборатории, Липецкой городской и Измалковской станции по борьбе с болезнями животных. Судьи оценивали разные направления работы: модернизацию лабораторной базы, наставничество молодых кадров, внедрение цифровых систем и другие.

— Мы представили на суд жюри работу, — говорит Алексей Сергеевич, — которая называлась «Ликвидация репродуктивно-респираторного синдрома свиней на территории Добринского района». Эта тема особенно актуальна для нашего района, так как у нас работают несколько крупных свиноводческих комплексов, которые вносят весомый вклад в экономику муниципалитета. И недопущение попадания на них опасных заболеваний — наша основная задача.