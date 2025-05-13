Серебро в дартсе

На базе физкультурно-спортивного комплекса «Пламя» города Липецка прошла областная спартакиада пенсионеров. Как рассказал начальник отдела спорта, молодежной и социальной политики администрации Добринского района Вячеслав Стрельников, в ней участвовали команды из 18 муниципалитетов региона, в том числе и Добринского.

В составе нашей команды были Александр Требунских и Вера Чернышова (участвовали в легкой атлетике и стрельбе из электронной винтовки), Юрий Селютин (в шахматах одержал победы в 4 партиях), Валентина Казанская и Станислав Ухлин (плавание), Ирина Афанасьева и Владимир Колупаев (настольный теннис). Кроме того, все члены команды попробовали свои силы в дартсе. В последнем виде состязаний спортивная фортуна улыбнулась Станиславу Ухлину, который смог завоевать серебряную награду.