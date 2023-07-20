Участники отряда серебряных волонтеров «Добротворцы» из села Ворон-Лозовка Хлевенского района заготавливают травы для бойцов СВО и называют их чаем Победы. Собирают зверобой, мяту, липу, чабрец, иван-чай, ждут, когда пойдет душица. Когда все травы будут засушены и расфасованы, их передадут местному штабу, занимающемуся отправкой гуманитарных грузов воинам-защитникам. План – заготовить 100 пакетов. Уже сделали примерно половину из намеченного.

Как сообщили активисты отряда, они находятся на постоянной связи с бойцами, потому что многие – их родные и знакомые. Идею насушить ароматных трав солдаты поддержали и сказали, им будет не просто вкусно, но и приятно вспомнить домашний уют. Сами же волонтеры, уверены, что травы – это еще и полезно. К каждому пакету они прикрепят памятку, какими целебными свойствами обладают растения. «С нашим чаем они точно дойдут до Победы!» – говорят сельчане.

«Все жители региона ждут победы, хотят внести свою лепту в приближение этого события, проявить заботу о бойцах, поддержать их. Липчане в этом смысле проявляют истинное единение», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В отряде «Добротворцы» около десятка активистов возраста 50+. Школы в селе нет, следовательно, и нет молодежного добровольческого объединения. Ответственность проводить все волонтерские акции взяли на себя люди старшего возраста. Они и берега водоемов чистят, и ветеранам помогают, и праздники к значимым датам готовят.