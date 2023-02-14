Около 300 пар носков связали участники программы «Активное долголетие» Краснинского района для бойцов спецоперации. Желающих присоединиться к акции «Тепло для героя» оказалось более полусотни. В каждом сельском ДК серебряные волонтеры организовали клубы, в которых собираются, чтобы вместе вязать, а также трудятся дома. У представителей штаба «Своих не бросаем» и родных мобилизованных земляков они уточнили, какие изделия нужны. Теперь изготавливают носки двух видов. Для сна – шерстяные, тёплые, толстые. Для берцев – тонкие, тёплые, износостойкие и высокие, чтобы можно было завернуть на обувь сверху.

Также неравнодушные женщины вяжут шарфы, свитера, шапки, балаклавы. Однако носки являются основной продукцией, поскольку именно они наиболее востребованы у военнослужащих. Бойцы, приезжающие домой погостить в отпуск, передают слова благодарности за теплые изделия, которые очень пригождаются в холодное время. «Сейчас многие жители страны и региона стараются поддержать бойцов, находящихся в зоне СВО. Такое участие со стороны людей старшего поколения, какое проявляют краснинцы, вызывает уважение и признательность», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.