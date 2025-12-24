Серебряные волонтёры Липецкой области подвели спортивные итоги года

В Центре управления регионом подвели итоги года 70 инструкторов-волонтёров «серебряного» возраста, участников проекта «Развивайся сам — помогай другим». Их промежуточная аттестация прошла в формате показательного выступления.

Проект, реализуемый ЛООО «Территория здоровья» при поддержке Фонда президентских грантов и министерства социальной политики Липецкой области, доказал: активное долголетие начинается с движения и желания делиться знаниями.

«Серебряные» инструкторы-волонтёры выступили с творческими номерами по шести направлениям: йога, дыхательная гимнастика, оздоровительная гимнастика, цигун, скандинавская ходьба, танцевальный микс. В ходе выступлений волонтёры продемонстрировали, чему уже научились.

К проекту привлечены 83 инструктора-волонтёра старше 55 лет. Для них профессиональные преподаватели провели 400 очных и онлайн-занятий. 17 волонтёров поступили на курсы в ЛГПУ. В свою очередь, «серебряные» инструкторы провели для сверстников, включая участников движения «Липецкое долголетие», уже 3000 занятий. К проекту подключились учреждения социального обслуживания Донецкой Народной Республики. Более 140 жителей ДНР старшего возраста стали участниками онлайн-тренировок.

Движение «Липецкое долголетие» реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья». Он стартовал в 2021 году. Сегодня в регионе уже более 40 тысяч активных «долголетов». Для них организуют бесплатные спортивные и творческие занятия, уроки цифровой грамотности и иностранных языков, консультации специалистов и культурные события.

«Серебряный возраст – время новых возможностей и реализации накопленного опыта. Мы создаем в регионе все условия для того, чтобы старшее поколение могло вести активный образ жизни, находить единомышленников и делиться своей мудростью с молодёжью. Это важнейшая часть нашей социальной политики, направленной на повышение качества жизни всех категорий граждан», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.