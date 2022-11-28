Серебряные волонтеры региона получили награды за участие в благотворительной акции «Красная гвоздика». Церемония прошла в Ресурсном центре поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив Липецкой области.

Всероссийская акция «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений» была реализована в Липецкой области региональным центром «серебряного» волонтёрства «Молоды душой» при поддержке управлений социальной и молодежной политики. В рамках акции волонтеры распространяли значки «Красная гвоздика» – символ памяти о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны и иных боевых действий.

Представители всех объединений «серебряных» волонтёров районов региона активно включились в акцию. Благодаря их работе Липецкая область заняла второе место в стране по количеству собранных средств.

В ходе акции удалось собрать 160 тысяч рублей. Средства от приобретенных значков направлены на медицинскую помощь ветеранам России. Это медикаменты, инвалидные кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы и многое другое.

«В Липецкой области много активных, неравнодушных людей. Это те, кто хочет изменить мир вокруг себя, сделать его лучше. И делают это бескорыстно. Волонтерские акции и проекты обязательно поднимут и других людей на добрые дела», — подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.