Сергей Кравцов и Игорь Артамонов посетили самую большую в Липецкой области школу

Министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор региона Игорь Артамонов посетили школу во Взлётном микрорайоне Липецка. Учебное заведение открылось в этом году. Оно рассчитано на 1500 мест, оснащено современным оборудованием и обладает развитой инфраструктурой.

Ключевой особенностью школы является её инженерно-техническая направленность с лабораториями, робототехникой и изучением беспилотных технологий. Есть несколько спортзалов и студии для творческого развития: телевизионная, художественная и танцевальная. На базе школы открыты восемь кружков и секций с перспективой расширения до 20 направлений. Также планируется развитие фиджитал-спорта.

«Создание современных образовательных пространств – важный шаг в развитии региональной системы образования. Новая школа сочетает в себе инновационные подходы к обучению и широкие возможности для дополнительного образования, что позволяет раскрывать потенциал каждого ребёнка», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На базе школы прошло заседание коллегии Минпросвещения России, где были подведены итоги пилотного проекта по упрощённому поступлению в учреждения среднего профессионального образования. Липецкая область вошла в число трёх регионов-участников эксперимента, в рамках которого девятиклассники сдавали два экзамена вместо четырёх при поступлении в колледжи и техникумы. В результате 63% выпускников девятых классов в регионе выбрали продолжение обучения в системе СПО. Проект будет продлён, а по востребованным специальностям добавлены бюджетные места.