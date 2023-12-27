Победителей конкурсов «Лучшие практики наставничества», «Областной конкурс по качеству» и Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» наградил в региональном правительстве заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов.

Проведение конкурса «Лучшие практики наставничества» направлено на выявление и распространение передового практического опыта наставничества, популяризации решений для повышения производительности труда, создания условий для раскрытия личностного и профессионального потенциала работников предприятий и организаций Липецкой области. По результатам исследования Минэкономразвития России, в 2023 году Липецкая область вошла в топ-20 регионов с высоким качеством организации и проведения регионального этапа конкурса.

В номинации «Профессиональное развитие молодежи» первое место заняла преподаватель Липецкого медицинского колледжа Юлия Хренова, второе — специалист по обучению персонала ООО «Овощи Черноземья» Татьяна Селиванова. В номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» победителем стал инженер ООО «МегаМикс Центр» Павел Юрьев, второе место у директора Чаплыгинского аграрного колледжа Юрия Ермолова. В номинация «Наставничество в социальной сфере» первое место занял главный врач больницы «РЖД – Медицина» Ельца Александр Катуров, второе — главный библиотекарь отдела Липецкой областной универсальной научной библиотеки Елена Огнева, третье — первый заместитель директора ЛОУНБ Мария Буслаева.

Региональный конкурс по качеству в этом году проводится уже в 24-й раз. Дипломантами премии среди организаций с численностью менее 250 человек стал Чаплыгинский аграрный колледж, среди компаний с численностью более 250 человек — ООО «Лебедяньмолоко». Лауреатом премии среди компаний с численностью менее 250 человек признано ООО «Евразийские приборы», среди компаний с численностью более 250 человек — АО «Елецгидроагрегат».

Победители конкурса «100 лучших товаров России» получают право маркировать свою продукцию соответствующим логотипом. По итогам федерального этапа его получили: в номинации «Продукция производственно-технического назначения» — ООО «АВИКС ГРУПП» за продукт «Смазки серии AVIKS ALTA Q3», в номинации «Продовольственные товары» — АО «Липецкий хладокомбинат» за продукт «Мороженое кисломолочное: творожное в вафельном стаканчике «Варенька 3+», «Мороженое йогуртное в вафельном стаканчике «Варенька 3+».

«Подобные конкурсы дают предприятиям стимул стремиться к повышению качества продукции, а потребителям помогают сориентироваться в ассортименте и выбрать лучшее», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.