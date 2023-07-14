Областные и ведомственные награды в преддверии профессионального праздника – Дня металлургов – получили более 50 сотрудников Липецкой трубной компании «Свободный Сокол». Заместитель губернатора региона Сергей Курбатов, вручая награды, подчеркнул, что каждый человек, который здесь трудится, создает историю, вкладывает частичку своей души в масштабное дело, которому служит.

«Сегодня на заводе «Свободный Сокол» работают целые династии. Отрадно что на предприятии много молодых специалистов, которые перенимают опыт, осознают важность и востребованность продукции, которую производят. С большой гордость сегодня поздравил каждого с Днем металлурга», – сказал Сергей Курбатов.

Две первые доменные печи завода заработали 10 октября 1900 года. В январе 1923 года на рабочих собраниях было решено назвать предприятие «Свободный Сокол». Ранее оно называлось «Тамбовское анонимное горно-металлургическое общество». Во время Великой Отечественной войны «Свободный Сокол» перешел на производство оружия для фронта. После победы в самые короткие сроки производство было восстановлено.

Сегодня Липецкая трубная компания «Свободный Сокол» выпускает трубы для питьевого водоснабжения и водоотведения, продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья, Азии и Европы. Сегодня это современное предприятие, в составе которого семь цехов и производств с развитой инфраструктурой, оснащенных уникальным оборудованием ведущих мировых производителей. Предприятие ежегодно выпускает более 300 тыс. тонн труб и соединительных частей из высокопрочного чугуна.