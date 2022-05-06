Заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов, курирующий вопросы экономики и торговли, с рабочей поездкой посетил Измалковский район. В муниципалитете он провёл встречу с получателями социальных контрактов и представителями кооперативов. В деловом разговоре приняли участие представители малого бизнеса.

В ходе встречи были представлены успешные практики ведения своего дела в сельской местности, обсуждались вопросы адаптации к текущей экономической ситуации, пути дальнейшего развития кооперативного движения в муниципалитете. Участники встречи получили ответы на интересующие их вопросы, которые, в частности, касались поддержки фермеров, цен на электроэнергию и корм для животных, дорог, развития гастротуризма. Сергей Курбатов сообщил, что в работе сельским предпринимателям может оказать помощь Центр «Мой бизнес», а также рассказал о мерах поддержки, в том числе о грантах на развитие агротуризма и фермерства.

В рамках рабочей поездки Сергей Курбатов посетил социально значимые объекты в райцентре Измалково. Также замглавы региона побывал на предприятии «Измалковский хлеб», которое кроме хлебобулочных производит ещё и кондитерские изделия. Как отмечалось, продукция пользуется спросом не только в регионе, но и в соседних областях.

«У местных предпринимателей есть хорошие идеи, которые нужно поддерживать и развивать, – прокомментировал Сергей Курбатов. – Наша задача сделать так, чтобы люди не только оставались здесь, но и приезжали. Необходимо развивать производство и создавать интересные рабочие места».