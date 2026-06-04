Сергей Курбатов представил опыт Липецкой области по поддержке предпринимательства на ПМЭФ-2026

Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов представил опыт региона на кейс-сессии «Лучшие региональные практики по направлению: работа и своё дело», которая прошла в рамках Форума малого и среднего предпринимательства на ПМЭФ-2026.

Он рассказал участникам сессии о комплексной системе поддержки предпринимателей, которую Липецкая область выстраивает на протяжении последних лет. Сегодня регион входит в число лидеров страны по ряду направлений поддержки бизнеса.

«Одним из ключевых инструментов стал проект «Бизнес-куратор». В каждом муниципальном округе за сопровождение предпринимателей отвечает заместитель главы муниципалитета. Через систему ежегодно проходит более 2100 обращений, а уровень удовлетворенности предпринимателей достигает 99%. Если вопрос не решается в установленный срок, он автоматически передается на более высокий уровень — вплоть до заместителя губернатора», – сказал Сергей Курбатов. Благодаря такой системе Липецкая область занимает 4-е место в России по работе Платформы обратной связи для бизнеса.

Сергей Курбатов также рассказал о программе «Бизнес-наставник 48». Сегодня в ней участвует 51 человек. Это успешные предприниматели, представители креативных индустрий, эксперты в сфере искусственного интеллекта, социального предпринимательства и экспорта. За время работы проекта более 300 предпринимателей получили поддержку наставников, сформировано 110 пар «наставник — предприниматель». Практика Липецкой области уже размещена на платформе «Смартека» и внедрена в Волгоградской области.

Отдельное внимание было уделено проекту «Коробочные решения». Это готовые бизнес-концепции для начинающих предпринимателей, в которых уже просчитаны стартовые вложения, основные расходы и возможные доходы. Сегодня в регионе разработано 52 таких решения, из них 29 — специально для участников специальной военной операции. Среди направлений — животноводство, выращивание салата, микрозелени, шампиньонов, садовой клубники, а также проекты в сфере услуг и малого производства.

Еще одним успешным инструментом поддержки стал чат-бот «Бизнес-патронаж», который помогает предпринимателям получать консультации и оперативную обратную связь. Сервис охватывает шесть категорий пользователей, включая ветеранов СВО, ремесленников, молодежь, начинающих предпринимателей старше 35 лет, представителей креативных индустрий и социального бизнеса. В 2025 году проект занял первое место на конкурсе «ПРОФ-IT» в номинации «Поддержка предпринимателей».

В ходе выступления Сергей Курбатов подчеркнул, что важную роль в развитии предпринимательства играет льготное финансирование. Несколько лет назад в регионе была изменена система поддержки бизнеса: значительная часть прямых субсидий была заменена льготными займами через Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Сейчас фонд ежегодно предоставляет предпринимателям около 1,1 млрд рублей льготного финансирования. Средняя ставка по займам составляет 7,61%. Основными получателями поддержки являются предприятия производственной сферы, туристической отрасли, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг.

Отдельный блок выступления был посвящен цифровой трансформации государственного управления. По словам Сергея Курбатова, в Липецкой области уже более двух лет ведется системная работа по внедрению современных цифровых инструментов. Более пяти тысяч сотрудников органов власти и муниципалитетов прошли обучение по направлениям цифровизации, анализа данных, искусственного интеллекта и работе с электронными сервисами.

«Мы верим в наших предпринимателей и стараемся выстраивать отношения на основе доверия, открытости и честного диалога. Наша задача — создавать условия, при которых бизнесу удобно развиваться, а меры поддержки действительно работают и дают результат», — отметил Сергей Курбатов.

Основная программа форума для липецкой делегации начнётся завтра. Липецкая область планирует подписать ряд соглашений, касающихся строительства заводов в сферах пищевой промышленности, здравоохранения, легкой промышленности, сельского хозяйства, туризма, а также развития сотрудничества в этих областях. Также Игорь Артамонов посетит пленарную сессию с участием Президента РФ Владимира Путина.

«Петербургский международный экономический форум — одна из ключевых деловых площадок страны. Здесь обсуждаются решения, которые влияют на развитие регионов и экономики в целом. Для Липецкой области это возможность представить свои проекты, обменяться опытом с коллегами и договориться о новых направлениях сотрудничества. В этом году планируем подписать ряд важных инвестиционных соглашений, которые помогут создать новые рабочие места и привлечь дополнительные средства в экономику региона», — отмечает Игорь Артамонов.