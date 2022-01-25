Ситуация с ценами на социально значимые продовольственные товары в Липецкой области обсуждалась на совещании в администрации региона. По поручению главы региона Игоря Артамонова встречу провел заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов. В ней приняли участие представители федеральных и местных торговых сетей, руководители Липецкого УФАС России и Липецкстата, начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики.

На сегодняшний день стоимость минимального набора продуктов питания в Липецкой области остается одной из самых низких среди субъектов ЦФО (третье место), при этом рост стоимости потребительской корзины за 2021 год составил 18%. Несмотря на то, что данная динамика соответствует средней динамике роста цен на социально значимые товары среди регионов ЦФО, управлением потребительского рынка и ценовой политики ведется постоянный мониторинг стоимости продуктов питания.

«Существует большой разброс цен на социально значимые продукты питания в различных торговых сетях, разница доходит до 34%. Необходимо выяснить причины и своевременно отреагировать», – сказал Сергей Курбатов.

Представители Х5 Group сообщили, что в своей сети магазинов компания ввела ограничение торговой наценки на социально значимые товары не выше 10%. В перечень вошли товары с минимальной закупочной ценой вне зависимости от веса, сорта и упаковки, среди которых овощи, борщевой набор, макароны, хлеб и гречневая крупа. На совещании обсуждался вопрос возможности присоединения к данной акции других торговых сетей. Учитывая специфику эпидемиологической обстановки, представителям торговых сетей рекомендовано усилить контроль за соблюдением масочного режима внутри магазинов.