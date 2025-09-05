Сергей Курбатов провёл «Урок цифры» для молодёжи на Всероссийском форуме «Область будущего»

Вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов провёл «Урок цифры» для участников всероссийского форума «Область будущего», который проходит в лагере «Прометей». Мероприятие было организовано для молодых IT-специалистов и тех, кто только начинает осваивать это направление.

В ходе живого диалога обсудили тренды цифровизации и практические аспекты внедрения технологий искусственного интеллекта в работу регионального правительства и подведомственных учреждений. Вице-губернатор поделился кейсами, которые уже сегодня реализуются в регионе.

Форум «Область будущего» в этом году проводится второй раз во всероссийском формате и входит в официальную линейку событий платформы Росмолодёжь.Форумы. С 2024 года мероприятие, ранее имевшее региональный статус, благодаря рекордному интересу со всей страны вышло на федеральный уровень.

Участниками первой смены «IT-город» стали 150 программистов, дата-саентистов, дата-инженеров, аналитиков, разработчиков на Python и Java, специалистов по кибербезопасности, представителей киберспортивных дисциплин и создателей социально-ориентированных ИT-инструментов. На смену были поданы 1142 заявки, что стало рекордом форума.

В рамках смены её участники работают над созданием цифровых сервисов для государственных нужд, разрабатывают сайты профессий, мобильные и VR/AR-приложения, а также виртуальные локации.

«Вместо монолога получился живой, горячий диалог. Ребята из смены «IT-город» задавали такие профессиональные и глубокие вопросы, что я сам зарядился их энергией. Здорово, что они мыслят уже сейчас как практики. Их вопросы были достаточно конкретными: как адаптировать ИИ для анализа дорог в их родном регионе, улучшить работу Госуслуг или спроектировать умный склад для завода. Общаться с такой аудиторией – невероятное удовольствие. Они не ждут готовых ответов, они уже думают на шаг вперёд», – отметил Сергей Курбатов.