Развитие социального предпринимательства обсудили участники форума «Сообщество», который проводит в Липецкой области Общественная палата РФ. Одна из его тем – «Социальное предпринимательство: проекты новой экономической реальности». Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов считает, что социальное предпринимательство – это бизнес с душой и сердцем, которым занимается особая категория людей. «И главное для них не просто получать прибыль, а взять ответственность за тех, кому сложнее: трудоустроить или оказать услуги жителям с ограниченными возможностями, организовать отдых детей или дополнительное обучение и многое другое», – отмечает Игорь Артамонов.

В ходе круглого стола были рассмотрены вопросы федеральной и региональной поддержки сектора, новых практик стимулирования развития социального предпринимательства, а также формирования экосистемы для позитивного развития региона. В работе приняли участие заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов, начальник регионального управления экономического развития Кирилл Дождиков, начальник центра инноваций социальной сферы и народно-художественных промыслов Евгений Ковалев, социальные предприниматели Липецкой области и эксперты в области социального предпринимательства.

Сергей Курбатов в своем выступлении поблагодарил Общественную палату РФ за проявленный интерес к теме социального предпринимательства и рассказал о мерах поддержки этой сферы в Липецкой области. «Наиболее успешные и эффективные проекты, реализуемые в нашем регионе, с точки зрения лучших практик – это социальные контракты, поддержка многодетных семей, механизм наставничества для начинающих предпринимателей. Значительный вклад в развитие социального предпринимательства вносит Центр инноваций социальной сферы и народно-художественных промыслов, расположенный на базе Центра «Мой бизнес», – подчеркнул Сергей Курбатов.

Во время работы говорилось, что Министерство экономического развития РФ с 2005 года создает центры инноваций социальной сферы. Сегодня они работают в 49 субъектах РФ на базе центров «Мой бизнес», всего сейчас 84 региональных и более 350 муниципальных подразделений. Здесь можно получить информационную и консультационную поддержку. С 2021 года внедряется грантовая поддержка для социальных предприятий. Количество социальных предприятий за год увеличилось с 2,9 тысячи до 6,3 тысячи, отмечалось на форуме.

«Развитие социального предпринимательства в Липецкой области началось в декабре 2019-го с открытия Центра «Мой бизнес». Несмотря на сложный период, в 2020 году в регионе было зарегистрировано в реестре 32 социальных предпринимателя. В 2021-м работают уже 52 таких предпринимателя. Для Липецкой области это значительная цифра. Сейчас в реестре уже 49 заявок, к концу года, уверен, мы достигнем показателя 65. Социальное предпринимательство нужно популяризовать, и мы этим активно занимаемся», – рассказал Кирилл Дождиков.

Участники форума активно обсуждали актуальные вопросы развития социального предпринимательства и его влияние на структурную перестройку экономики страны и области, параметры федеральной и региональной поддержки данного сектора, новые практики стимулирования развития социального предпринимательства, а также формирование экосистемы для позитивного формирования региона, повышения эффективности взаимодействия региональной власти и бизнес-сообщества. Опытом работы в социальном бизнесе поделились лауреаты регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 2021 года» Вероника Казакова (ООО «Липецк-Неотложка+) и Евгений Литаврин (ООО ИЦ «Концепт»). По итогам работы круглого стола заместитель главы администрации области Сергей Курбатов дал поручение Центру инноваций социальной сферы и народно-художественных промыслов консолидировать предложения социальных предпринимателей для их изучения и возможного претворения в жизнь.