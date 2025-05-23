Вице-губернатор Сергей Курбатов стал официальным представителем губернатора и правительства региона в Липецком облсовете. Он получил право участвовать в заседаниях регпарламента, выражать позицию власти и участвовать в подготовке проектов законов. Об этом на внеочередной 49-я сессии облсовета объявил спикер Владимир Сериков. Порядок взаимодействия будет закреплен в Регламенте, что обеспечит слаженную работу органов власти в интересах жителей области.

Кроме того, на сессии были приняты важные законодательные инициативы, направленные на совершенствование управления региональным имуществом, поддержку многодетных семей и участников СВО, а также сохранение сельскохозяйственного потенциала Липецкой области.

Облсовет утвердил изменения в Закон о приватизации имущества Липецкой области, приведя региональные нормы в соответствие с федеральным законодательством. С 1 июля 2024 года в Федеральный закон о приватизации внесены изменения, позволяющие в случае несостоявшихся процедур аукциона и публичного предложения осуществить продажу по минимально допустимой цене, которая устанавливается в размере 5% первоначальной стоимости имущества. В случае, если стоимость превышает 20 миллионов рублей, то минимальная цена устанавливается на уровне 10%. Это позволит повысить результативность процесса приватизации и вовлечь неиспользуемые объекты в хозяйственный оборот.

Также для повышения эффективности продаж будут привлекаться специализированные организации, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации, критерии отбора будут установлены региональным Правительством. Данный подход успешно применяется во многих регионах страны.

На сессии были одобрены и поправки в Закон «О правовом регулировании земельных правоотношений в Липецкой области», уточняющий порядок предоставления земельных участков отдельным категориям граждан, членам их земель, в индивидуальную или общую (долевую) собственность. Липецкая область, как аграрный регион, продолжает политику сохранения целевого использования земель сельхоз назначения. Облсовет продлил мораторий на их выкуп до 1 января 2050 года, что соответствует практике иных субъектов РФ и позиции высших судебных инстанций. Решение направлено на дальнейшее устойчивое развитие агропромышленного комплекса региона.

Принятые на 49-й сессии облсовета законы направлены на поддержку социально значимых категорий граждан и сохранение экономического потенциала Липецкой области. Внедрение новых механизмов приватизации, расширение мер поддержки семей и защита сельхозземель подчеркивают курс на устойчивое развитие региона и социальную ответственность власти.