Сергей Курбатов возглавил реготделение Российского общества «Знание»

Общее собрание регионального отделения Российского общества «Знание» состоялось в правительстве Липецкой области при участии первого заместителя губернатора Александра Рябченко. Одним из пунктов повестки стало избрание председателя регионального отделения. Единогласным решением просветительское сообщество региона утвердило на эту должность заместителя губернатора Сергея Курбатова. Также был назначен новый состав Совета реготделения и принят ряд кадровых решений.

«Благодарю за оказанное доверие. Просветительская деятельность — это фундамент для развития общества, основа для формирования активной гражданской позиции и успешной самореализации каждого человека. Уверен, что совместные усилия Общества «Знание», регионального правительства, образовательных учреждений и других заинтересованных организаций позволят нам и дальше укреплять работу в этом направлении», — подчеркнул Сергей Курбатов.

Общество «Знание» — крупнейшая просветительская организация России. Региональные отделения открыты во всех 89 субъектах Российской Федерации. В составе липецкого – 78 человек, в том числе представители Общественной палаты области, высших учебных заведений, активисты молодёжных объединений и общественных организаций.

За первые 6 месяцев 2026 года силами Общества «Знание» в регионе проведено около 400 мероприятий: лекций, дискуссий, викторин и мастер-классов. Их участниками стали 11 тысяч слушателей: школьников и их родителей, студентов, молодых специалистов, госслужащих, ветеранов спецоперации и членов их семей и так далее. Вклад липчан в просвещение был отмечен и на федеральном уровне. Так, на V Съезде Российского общества «Знание» Первый заместитель Руководителя Администрации главы государства Сергей Кириенко вручил Благодарственное письмо Президента Российской Федерации лектору Общества «Знание», заместителю директора по социально-массовой работе Централизованной библиотечной системы Липецка Алексею Бугакову.