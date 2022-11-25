Делегация Липецкой области, которую возглавляет вице-губернатор Сергей Курбатов, принимает участие в IV Международном муниципальном форуме стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге. Форум проходит при поддержке МИД РФ и Россотрудничества. БРИКС+ это масштабное деловое событие, ориентированное на содействие социально-экономическому развитию территорий, выстраивание бизнес-коммуникаций и привлечение инвестиций в регионы и города стран БРИКС и государств-партнеров.

На секции «Клиентоцентричное государство» Сергей Курбатов представил развитие стратегии клиентоцентричности в Липецкой области в парадигме «Государство для человека». Житель в центре – это главная концепция регионального развития. Липецкая область в тройке лидеров России по цифровой трансформации. Различные электронные сервисы помогают сделать жизнь липчан удобнее. Один из ярких примеров – мобильное приложение «Социальный контракт», которое учитывает весь пользовательский путь заявителя от информирования об условиях участия в программе и до отправки заявки на получение социального контракта онлайн. Приложение скачали уже 1,5 тыс. жителей региона.

«Большинство новых процессов, государственных услуг и программ, разрабатываемых в регионе, рассматриваются через призму «Житель в центре». Это значит, что в первую очередь сервисы должны быть востребованы и удобны для жителей», – отметил в своем выступлении Сергей Курбатов.