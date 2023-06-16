Дискуссионная сессия «Стратегирование по-новому: как найти баланс в эпоху вызовов и возможностей», спикером на которой выступил заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов, состоялась на полях ПМЭФ — 2023 при поддержке Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

На сессии говорилось, что в условиях глобального геополитического, стратегического и экономического противостояния формирование повестки будущего становится всё более затруднительным. Большинство документов стратегического планирования, как федерального, так и регионального уровня формировались в относительно благоприятных экономических условиях. В ближайшие годы и Липецкую область, и Россию в целом ждет масштабная структурная трансформация во всех сферах и направлениях деятельности. Новые реалии заставляют переосмысливать весь спектр вопросов социально-экономической повестки.

Также подчеркивалось, что в процессе определения долгосрочных целей и задач важно максимально учитывать возможные риски и изменения глобального масштаба. Стратегия Липецкой области до 2030 года – одна из самых молодых региональных стратегий. В процессе согласования с федеральными органами ничего концептуально не изменилось. Ни один ключевой акцент не потерял актуальности: сохранение и приумножение человеческого капитала, активное технологическое развитие и инновации, безопасность производства и потребления.

«Разрабатывая стратегию Липецкой области, основные согласования федеральных органов мы получили в феврале 2022 года. Самый главный вопрос, который встал перед нашим регионом, – менять или нет те ключевые цели, которые мы поставили. Позиция губернатора Липецкой области Игоря Артамонова была однозначной: сложившаяся ситуация – это не кризис, а время возможностей. Было принято решение приложить все усилия для достижения первоначально поставленных амбициозных целей», – отметил Сергей Курбатов.

Кроме быстроты реакции особенную актуальность сегодня приобретает командная работа. В масштабе страны – это уже не конкуренция, а сотрудничество и взаимовыручка регионов для достижения общей цели. Внутри региона – выстраивание внутренних кооперационных цепочек, взаимодействие крупного, среднего и малого бизнеса, эффективные меры поддержки и снятие ограничений. Например, в Липецкой области реализуется бережливый проект «Сквозной инвестиционный поток», сроки процедур по запуску новых инвестпроектов сокращаются на 30-50%.