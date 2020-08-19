Сергей Москворецкий: “Когда задана высокая планка, снижать ее уже не имеем права”

В субботу, 22 августа, в День Российского флага, добринцы поздравят свою малую родину с 92-летием. Праздник, который в хлебном крае всегда проводили с большим размахом, на этот раз будет скромным. Причина — коронавирусная инфекция, которая требует соблюдения предписанных врачами норм и правил. Форс-мажорные обстоятельства, тем не менее, не отразятся на настроении людей, живущих на благодатной добринской земле. Любимому району скажут: «С днем рождения!» и стар и млад. Не изменим и мы своим правилам, проведя накануне праздника традиционную беседу с главой муниципалитета Сергеем Москворецким.

— Сергей Петрович, ни для кого не секрет, что во все времена Добринский район славился своими достижениями. Какую бы сферу жизни мы не взяли, добринцы везде оставляют свой позитивный след. «И швец, и жнец, и на дуде игрец», — такое высказывание очень точно характеризует местных жителей.

— А его руководство, и я в том числе, имеем стратегическое видение того, как можно развивать территорию, сохраняя при этом благоприятную экологическую обстановку и бережно относясь к плодородной черноземной почве, из которой был добыт эталонный куб российского чернозема. Не забывая при этом про людей, обеспечивая им благоустроенную среду обитания. И если где-то есть две известные беды, то у нас, наоборот, имеются два достояния: наша земля, и наши люди. Здесь такие великие труженики, как говорится, на все времена. Добринцы по праву гордятся своей историей и своим делами.

— Кстати, про дела. Наше праздничное интервью просто обязано иметь раздел про то, что сделано. Как район сработал в 2019 году?

— Чтобы не перегружать нашу беседу цифрами статистики, остановлюсь на основных моментах, характеризующих вектор развития муниципалитета. За 2019 год объем сельскохозяйственной продукции, произведенной добринцами, составил 9,1 миллиарда рублей.

Наши хлеборобы на мажорной ноте завершили жатву-2020. В ходе нынешней страды был установлен новый производственный рекорд. Впервые за всю историю развития сельского хозяйства мы сумели получить 315 000 тонн зерновых и бобовых культур. Этот показатель на 63 000 тонн превышает результат 2017 года, когда добринские селяне установили очередной «хлебный рекорд». Средняя отдача одного гектара составила 56,3 центнера хлеба. Невиданный доселе результат.

Продуктивность дойного стада также возросла, каждая корова в среднем за год дала по 6654 кг молока.

Развивается кооперация. В это движение уже вовлечено 11372 человека.

В экономику и социальную сферу района за прошлый год было направлено почти три миллиарда рублей в виде инвестиций в основной капитал. На территории района действует 119 малых предприятий, зарегистрировано 854 индивидуальных предпринимателя. Малый бизнес только за 2019 год инвестировал в экономику района более 546 миллионов рублей.

— Солидные цифры, что и говорить. А конкретно взятый человек? Что делается для того, чтобы жители района чувствовали себя комфортно, и могли проводить свой досуг не хуже горожан?

— Активно проводим благоустройство, оно коснулось всех сельских поселений. Вне зависимости от того, сколько людей проживает в том или ином населенном пункте, на этих территориях в порядке вещей стали работы по высадке цветов и уходу за ними, уборка кладбищ, ремонт памятников, обрезка и опиловка деревьев.

В Добринке завершили строительство Парка молодежи, где обустроена зона отдыха с пешеходными дорожками, декоративными лавочками, светильниками, деревьями и кустарниками, ротондой, небольшим смотровым пирсом на прилегающем водоеме.

Благоустроены парки в Большой Плавице, Средней Матренке и Плавице, где появились детские игровые площадки, уличные тренажеры, лавочки, беседки. Весь комплекс мероприятий обошелся нам в 35 миллионов рублей.

Модернизировали системы теплоснабжения ДК села Хворостянка, котельной по улице Воронского и здания ДЮЦ «Ритм» в Добринке, котельной села Верхняя Матренка, поселка Петровский и деревни Новопетровка, ДК в Сафоново.

В Добринке заменили 896 светильников с люминесцентными и ртутными лампами на светодиодные аналоги.

Приобрели для сельских улиц 603 евроконтейнера для сбора мусора. Не оставляем без внимания школы и Дома культуры, активно ремонтируем дороги.

Особо отмечу, что основная часть позитивных преобразований проводится при помощи и поддержке главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Будучи кандидатом на должность руководителя региона, в свою предвыборную программу он включил конкретные пункты по развитию каждого сельского поселения нашего района. Сейчас добринцы видят реальное претворение этих планов в жизнь.

— Вирусная напасть поломала многие планы, в частности, широко отметить 75-ю годовщину Великой Победы. Как удалось выйти из положения?

— День Победы был и будет святым праздником для каждого добринца. Каждый из тех, кто был причастен к этому событию, принимали «концерты на дому», когда самодеятельные артисты пели песни и читали стихи под окнами квартир и домов ветеранов. Эти люди были окружены всеобщим вниманием и заботой. К огромному сожалению, их строй в последние годы заметно поредел. Но это не означает, что жители района не помнят их имен. Они всегда в наших сердцах, ведь это наши отцы, деды, прадеды. Лично я с огромным уважением и признательностью отношусь к ветеранам. Знаю по имени-отчеству всех участников Великой Отечественной войны, проживающих в Добринском районе. У каждого из них регулярно бываю в гостях. Мы в неоплатном долгу перед людьми, отстоявшими наше Отечество. Можем и должны успеть сделать их жизнь легче, принести радость и добро в каждый новый мирный день.

— Урожай рекордный, инвесторы не скупятся, благоустройство не останавливается. Казалось бы, чего еще желать. Или все-таки есть у района цель, к которой нужно стремиться?

— Когда задана высокая планка, снижать ее уже не имеем права. Главной целью развития нашего района на ближайшую перспективу должно стать стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, преодоление демографических проблем, обеспечение людям уверенности в завтрашнем дне. Ключ к успеху один: понимание того, чем живут люди, умение правильно выстраивать с ними диалог. Чуткое отношение к проблемам добринцев, совместный поиск решения задач любой сложности — вот тот путь, который нам предстоит вместе пройти. Сегодня очевидно, что жители сельских территорий видят свое будущее более современным, благоустроенным, приближенным к городским условиям. Подобные запросы и определили приоритетные направления в развитии Добринского района.

Беседовал Эдуард ДЕМИХОВ.