Сергей Москворецкий получил паспорт, воспользовавшись порталом Госуслуг

Глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий на личном опыте проверил, как работает система замены паспортов через портал Госуслуг. Момент для получения нового документа наступил для него очень быстро.

Пяти дней оказалось достаточно для того, чтобы главный документ гражданина РФ оказался у него в руках. Скажем сразу, чтобы отсеять ненужные домыслы. Никаких «механизмов помощи» он не использовал. Все делалось строго по регламенту. Единственное, в чем сделали исключение для главы муниципалитета – вручили ему новый паспорт в торжественной обстановке. Эту почетную миссию взял на себя начальник ОМВД РФ по Добринскому району, полковник полиции Сергей Наклескин.

– Я законопослушный гражданин, – поделился мнением глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий, – в тот же день, когда мне исполнилось 45 лет, не стал медлить и сразу же начал процедуру по замене российского паспорта. Чтобы не стоять в очередях, воспользовался порталом Госуслуг. Там есть масса подсказок. Отправил соответствующее заявление в электронном виде. В ответ пришло подтверждение, что обращение зарегистрировано и можно оплачивать госпошлину. После оплаты пришло приглашение для проверки документов. Лично принес оригиналы и фотографии установленного образца. Когда документ был готов, в личном кабинете появилось уведомление. Выбрал удобное время, пришел в ОМВД на улицу Советская и забрал свой паспорт. Его сделали за пять календарных дней. Вот теперь буду привыкать и запоминать его новую серию и номер.

Работники добринского отделения Федеральной миграционной службы пояснили, что выдача или замена паспортов через портал Госуслуг экономит людям и время, и деньги.