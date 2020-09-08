Общество

Сергей Москворецкий прошел курс повышения квалификации

2 часа назад
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Глава Добринского района в своем Инстаграме поделился с подписчиками вестью о том, что он еще на одну ступень повысил уровень своего образования. На этот раз – в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

“В дистанционном режиме успешно освоил дополнительную профессиональную программу «Стратегия развития регионов: технология формирований государственных решений». И получил соответствующее удостоверение о повышении квалификации. Учиться никогда не поздно!!!”, – написал Сергей Москворецкий.

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Еще на одну ступень повысил уровень своего образования. На этот раз – в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В дистанционном режиме успешно освоил дополнительную профессиональную программу «Стратегия развития регионов: технология формирований государственных решений». И получил соответствующее удостоверение о повышении квалификации. Учиться никогда не поздно!!!

Публикация от Сергей Москворецкий (@sergeimoskvoretskiy)

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