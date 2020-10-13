Сергей Москворецкий стал директором “Липецкпассажиртранса”

Бывший глава Добринского района Сергей Москворецкий стал директором крупнейшего муниципального предприятия Липецка – МУП “Липецкий пассажирский транспорт”.

“Спасибо Добринскому району и всей моей команде за эти крутые 5 лет! За все это время я смог реализовать себя как глава самого крупного сельскохозяйственного района и привнести большой вклад в развитие каждого поселения”, – поделился Сергей Петрович новостью со своими подписчиками в Инстаграме. – Сейчас настало время показать себя как руководитель самого крупного муниципального предприятия Липецка. Я и моя новая команда МУП «Липецкий пассажирский транспорт» готовы к амбициозным задачам, которые поставил перед нами губернатор И.Г. Артамонов”.

На сегодня МУП «Липецкпассажиртранс» насчитывает более двухсот единиц транспортных средств, обслуживает 35 городских и 17 садоводческих маршрутов, осуществляет заказные и школьные перевозки.

Сергей Москворецкий возглавлял Добринский район с февраля 2016 года. 9 октября он объявил о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Депутаты райсовета поддержали это решение.

Исполняющим обязанности главы Добринского района назначен Роман Ченцов.