Серию патриотических экскурсий запускает ОЭЗ «Липецк» со 2 апреля

Особая экономическая зона «Липецк» запускает серию патриотических экскурсий в год 80-летия Великой Победы. Проект сочетает в себе элементы промышленного туризма и сохранения исторической памяти.

Разработан специальный маршрут, сконцентрированный на достопримечательностях Грязинского района. Экскурсии пройдут со 2 апреля по 7 мая. Они рассчитаны на группы от 15 до 40 человек. Возраст участников: от девяти лет. Программа продолжительностью 5 часов включает посещение Грязинской площадки ОЭЗ «Липецк», где гостям презентуют работу ОЭЗ. Далее экскурсанты отправятся в город Грязи — на экскурсию в краеведческий музей и к памятнику легендарному миномёту «Катюша». Далее — переезд в село Двуречки: посещение дома-музея И Флерова, командира первой экспериментальной батареи реактивной артиллерии советской армии.

«Этот проект органичный сплав промтуризма, демонстрирующего экономический потенциал области, и глубокой патриотической составляющей. Такие инициативы укрепляют связь поколений и вносят вклад в сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне, которую мы обязаны передать последующим поколениям», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Перевозить участников экскурсии будет трансфер. Записаться и получить дополнительную информацию можно по электронной почте eplatonova@sezlipetsk.ru или по телефонам +7(961)036-92-59, +7(4742)50-20-19.