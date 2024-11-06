Отделение СФР по Липецкой области с начала 2024 года проактивно оформило сертификаты на материнский капитал 3348 семьям региона. Родители могут направить средства на улучшение жилищных условий, обучение детей, ежемесячные выплаты, накопительную пенсию мамы или адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью. Для получения сертификата на маткапитал семьям не нужно обращаться в СФР. Цифровой документ со всеми необходимыми данными поступает в личный кабинет мамы ребенка на Госуслугах, там же можно подать заявление о распоряжении средствами.

Самым популярным направлением для использования господдержки у липчан уже несколько лет остается улучшение жилищных условий. С начала 2024 года свои квадратные метры за счет маткапитала увеличили больше 3000 семей региона. Средства материнского капитала липчане направляют на закрытие ипотеки, строительство домов и покупку квартир. Распорядиться выплатой сразу после рождения ребенка можно, погасив часть долга по кредиту, во всех остальных случаях направить господдержку на новое жилье разрешается после наступления ребенку трехлетнего возраста.

Популярность у липчан набирает и направление средств маткапитала на образование детей. С начала года такой возможностью воспользовались 1033 семьи региона. Родители могут оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях — от детского сада до университета, курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. Главное условие, чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность.

Кроме того, липецкие семьи могут направить средства материнского капитала на ежемесячные выплаты. Она назначается на 12 месяцев без комплексной оценки нуждаемости, если среднедушевой доход семьи не превышает два прожиточных минимума на душу населения. В Липецкой области двукратный прожиточный минимум в 2024 году составляет 25 652 рубля. На сегодняшний день в регионе такие выплаты получают 1769 семей.

Семьи Липецкой области, у которых после распоряжения основной частью материнского капитала есть остаток до 10 тысяч рублей, могут получить его в виде единовременной выплаты. Такая возможность появилась с сентября 2024 года. Отделение СФР по Липецкой области уже направило выплаты 900 семьям региона. Обратиться за неиспользованными средствами можно независимо от возраста ребенка и материального положения семьи. Соответствующее заявление можно подать на портале Госуслуг, сообщили в Отделении Социального фонда по Липецкой области.

В 2024 году материнский капитал составляет 630,4 тыс. рублей за рождение первого ребенка. При появлении второго семья получает доплату в размере 202,6 тыс. рублей. Если до появления второго или любого следующего ребенка права на материнский капитал не было, семья может получить финансовую поддержку в сумме 833 тыс. рублей. Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8-800-10-000-01, в клиентских службах СФР или в социальных сетях ВК, ОК, Telegram.

«Материальная поддержка помогает семьям Липецкой области создавать полноценные условия для воспитания подрастающего поколения. Помимо этого родителям и детям доступно множество других льгот, список постоянно пересматривается и дополняется с учетом текущей ситуации в стране и регионе. Для актуализации мер мы очень внимательно следим за обращениями жителей. Это позволяет понять, что липчанам нужно», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.