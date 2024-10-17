На базе центра «Мой бизнес» Липецкой области завершился акселератор для самозанятых «Маленький бизнес – большие возможности», организованный в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Обучение прошли 28 человек. Им вручили удостоверения о повышении квалификации и именные сертификаты, которые будут учитываться в конкурсах на получение некоторых видов государственной финансовой поддержки.

Тренерами акселератора стали федеральные эксперты. Они поделились знаниями о бизнес-планировании, управлении рисками, формировании уникального торгового предложения. Участники узнали, как продвигать свой бренд, зачем в бизнесе клиентоцентричность, как избежать конкуренции.

«Проекты по развитию системы занятости населения в Липецкой области с каждым годом набирают обороты. В том числе в регионе становится больше программ по поддержке малого бизнеса и самозанятых. У людей появляется реальный выбор – работать на предприятии и там строить карьеру или уйти в бизнес и добиваться высот таким образом. Оба варианта вполне осуществимы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.