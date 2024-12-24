Центры «Мои документы» Липецкой области одни из первых внедряют систему обслуживания граждан с использованием подтверждённых биометрических персональных данных без предъявления паспорта. Пилотный проект охватывает ещё только два региона страны – Челябинскую и Ленинградскую области. По его итогам будет принято решение о распространении технологии на всю страну. Старт нового сервиса будет дан сегодня в Липецке в МФЦ на площади Победы, 6а.

Сервис обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта реализован на базе государственной Единой биометрической системы. Биометрия станет дополнением к существующим способам обслуживания в МФЦ. Каждый липчанин сможет выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением Единой биометрической системы. Новый способ обслуживания доступен тем, кто зарегистрировал подтверждённую биометрию (фото и запись голоса) в Единой биометрической системе. Это можно сделать очно в банках по всей стране. Ознакомиться с полным перечнем точек регистрации можно на портале Госуслуг, а также на сайте Единой биометрической системы. Для обслуживания без паспорта заявителю, зарегистрировавшему биометрию, достаточно предоставить согласие на обработку данных и посмотреть в камеру, установленную на автоматизированном рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора МФЦ сформируется предварительно заполненное заявление на оказание услуги. Это позволит существенно повысить скорость обслуживания.

«Сегодня мы запускаем сервис на первой площадке в Липецке, но уже в ближайшее время получить услуги без паспорта можно будет десятках МФЦ по всей области. Рассчитываем, что применение биометрии позволит существенно повысить скорость обслуживания. По нашим оценкам, за счёт автоматического предзаполнения заявлений время работы с одним посетителем сократится на треть. Это значит, что услуги центров «Мои документы» станут еще доступнее», – отметил заместитель генерального директора Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы, Владислав Святик.

Единая биометрическая система – цифровая платформа, на базе которой предоставляются различные государственные и коммерческие услуги. В их числе бесконтактная оплата покупок, проезд в метро, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Сервис обслуживания в МФЦ без паспорта реализуется по поручению вице-премьера, руководителя аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко.

Каждый пользователь системы может свободно управлять своими данными. На портале Госуслуг можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на её обработку. Биометрические образцы (фотоизображения, записи голоса) хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы. Регистрация в Единой биометрической системе добровольна и возможна только с согласия гражданина.

«Липецкая область во многом является примером внедрения цифровых сервисов в систему оказания государственных услуг и в части социальных – в особенности. Благодаря электронной обработке запросов удалось в разы снизить вероятность ошибок при заполнении документов и увеличить скорость оказания услуг», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.