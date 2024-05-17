Найти работу по специальности выпускникам липецких вузов, колледжей и техникумов поможет система «Патронаж». Её создавали для помощи участникам СВО и их семьям. Она показала свою эффективность, и к сервису подключили учителей, будущих мам, многодетные семьи, участников проекта «Активное долголетие». Со студентами будут работать по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Напомним, что регион участвует в пилотном проекте по трудоустройству выпускников по специальности. 2,5 тысячи из 10 тысяч студентов уже подключены к сервису «Патронаж.Кадры». Сейчас проходит этап личных встреч, где консультанты с помощью анкетирования выявляют навыки, интересы и потребности студентов. Обсуждается их дальнейший карьерный путь, собранные сведения заносятся в единую базу данных. Далее карьерный консультант, закреплённый за каждым выпускником, будет осуществлять его полное онлайн-сопровождение на карьерном пути. Подберёт актуальные вакансии, поможет составить резюме, подготовит к собеседованию и устроит встречу с работодателем. При необходимости организует консультацию у юриста и психолога. В чат-боте предусмотрена и опция обратной связи: студент может обратиться к куратору по любым интересующим вопросам.

«Мы стремимся к тому, чтобы все выпускники липецких вузов и колледжей работали по специальности. «Патронаж» эффективно работает именно за счёт точечной работы с каждым подключённым к платформе жителем. Карьерные консультанты ускорят процесс поиска работы для студента в разы именно за счёт индивидуального подхода, учёта каждой конкретной ситуации», – комментирует губернатор Игорь Артамонов.