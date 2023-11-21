Оптические линии связи пришли в села Нарышкино, Заречье Ломовое и Пиково Чаплыгинского района. Их провел, а также установил и запустил в работу базовые станции Липецкий филиал ПАО «Ростелеком». Как результат, 700 человек получили доступ к устойчивой мобильной связи и интернету.

Проект Устранение цифрового неравенства 2.0 провайдер реализует по соглашению с Минцифры России. Согласно документу в деревнях, селах, поселках, где проживают от 100 до 500 человек, устанавливаются базовые станции. В качестве центра компетенций выступает оператор мобильной связи Tele2 (дочернее предприятие провайдера).

Как сообщил директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Константин Власов, за время реализации проекта компания построила базовые станции в десятках малых населенных пунктов Липецкой области. Тысячи человек получили возможность позвонить близким или отправить сообщение в мессенджере, оперативно просмотреть ленту новостей, дистанционно получить услуги. Высокая скорость передачи данных современного оптоволоконного соединения позволяет загружать даже «тяжелый» контент.

До конца года мобильная связь появится еще в 24 населенных пунктах 12 районов региона. Это Воловский район (село Ломигоры), Грязинский район (сёла Ямань, Малей и посёлки Сухоборье и Первомайский), Данковский район (село Избищи), Добровский район (село Богородицкое), Долгоруковский район (сёла Грызлово, Дубовец, Войсковая Казинка), Елецкий район (деревни Чернышевка и Трубицино), Краснинский район (сёла Яблоново и Щербаково), Лебедянский район (сёла Старый Копыл, Яблонево, Теплое и Михайловка), Лев-Толстовский район (село Ильинка), Усманский район (сёла Пластинки и Куриловка), Хлевенский район (село Ворон-Лозовка), Чаплыгинский район (сёла Истобное и Зенкино).

В следующем году строительство запланировано в 39 деревнях, селах, поселках Липецкой области. Они выбраны по итогам голосования на портале Госуслуг, обращений жителей в Минцифры, а также по результатам замеров качества сигнала, который проводят региональное правительство и провайдер. «Качественная мобильная связь и скоростной интернет – неотъемлемые составляющие современного представления о благоустройстве территории и комфорте для жизни. Это возможность быть на связи, дистанционно обучаться, работать, получать услуги», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.