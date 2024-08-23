Параллельно с уборкой в Липецкой области начался сев озимых культур. Первым сеют озимый рапс – в трех районах и одном округе, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. На вчерашний день озимый рапс размещен на 3500 гектаров. Под урожай 2025 года для него выделено 7000 гектаров. В прошлом году под озимый рапс было отведено 6000 гектаров. Всего в регионе озимыми предстоит засеять 370 тыс. гектаров. Помимо рапса будут посеяны озимые пшеница и рожь.

«Липецкая область каждый год наращивает площади под перспективными сельхозкультурами. Параллельно вводятся в эксплуатацию предприятия по их переработке. Все это делает АПК региона более прибыльным», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.