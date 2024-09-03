Параллельно с уборкой на полях Липецкой области идет сев озимых культур. Озимый рапс и озимую рожь уже посеяли. Под урожай 2025 года для озимого рапса выделено 7 тысяч гектаров. В прошлом году было 6 тысяч гектаров. Рожь, как и в 2023 году, размещена на 3 тысячах гектаров. Сейчас идет сев озимой пшеницы. На данный момент она посеяна на 32,9 тысячи гектаров, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Всего в регионе озимыми предстоит засеять 370 тысяч гектаров. «Сельское хозяйство – исторически ведущая отрасль экономики региона. Сейчас аграрии Липецкой области применяют самые передовые технологии, благодаря этому получают высокие урожаи, которые несколько десятилетий назад казались недостижимыми», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.