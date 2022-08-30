Сев озимых культур начался в восьми районах Липецкой области. На сегодняшний день засеяно 4,6 тысячи гектаров, 2,4 тысячи из которых – пшеница.

«Подготовкой к закладке урожая следующего года наши аграрии начали заниматься еще в начале этого, – рассказал заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв. – Семенами под озимый сев регион обеспечен в полном объеме. Минеральных удобрений закуплено в достаточном количестве. Всего нам предстоит разместить озимые на площади свыше 360 тысяч гектаров».

Уборочная кампания в регионе в самом разгаре, собрано 3 миллиона 428 тысяч тонн озимой и яровой пшеницы, гороха, ячменя и люпина. Урожайность превышает прошлогодние показатели и составляет 50,5 центнера с гектара. Без кукурузы на зерно осталось убрать менее 7% площадей. Под озимой пшеницей уже обмолочено 99% площадей, получено 2 миллиона 15 тысяч тонн. Ее урожайность остается стабильно высокой и составляет 55,9 центнера с гектара. Это более чем на 44% выше прошлогодней.

Яровой пшеницы на сегодняшний день получено 601,3 тысячи тонн при урожайности 46,1 центнера с гектара. Еще предстоит убрать 18% площадей, отведенных под эту культуру. Урожайность яровой пшеницы превышает прошлогоднюю на 24%. Убрано 165,1 тысяча гектаров ячменя. Получено 733,7 тысяч тонн.

Урожайность ячменя выше прошлогодней на 19,7% и составляет 44,4 центнера с гектара. Уборка гороха завершена. Получено около 60 тысяч тонн при урожайности 33 центнера с гектара. И по этой культуре нынешняя урожайность выше показателя прошлого года. В трех районах приступили к сбору люпина. Он высажен в 10 районах. Получено 1,9 тысячи тонн. Люпин используют в качестве высокобелковой добавки в корм животных.

Рапс сейчас обмолачивают в восьми районах, в семи его уборка уже завершена. С 46,9 тысячи гектаров получено 99,4 тысячи тонн. Урожайность составляет 21,2 центнера с гектара. В шести районах убирают сахарную свеклу. Получено 70,8 тысячи тонн. Урожайность – 318,7 центнера с гектара. Картофель в организованном секторе убирают в пяти районах. С 359 гектаров выкопано 11,4 тысячи тонн. Общая посевная площадь в этом году составила 1,4 млн гектаров.

«У Липецкой области развитый агропромышленный комплекс, в отрасли трудятся настоящие профессионалы, которые никогда нас не подводили. Уверен, что и в этом не самом простом для страны году наши аграрии смогут достигнуть хороших показателей и обеспечить продовольствием жителей региона», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.