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Сев ранних зерновых и зернобобовых культур завершают липецкие аграрии

4 часа назад
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Сельхозпредприятия Липецкой области практически завершили сев ранних зерновых и зернобобовых культур. По оперативным данным, засеяно 360 тыс. гектаров ячменя, яровой пшеницы, гороха и овса. Это около 95% от запланированных под них площадей, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Близится к завершению сев такой стратегической культуры как сахарная свекла. Семена уложены в почву на 85% посевных площадей. Повсеместно появляются всходы, поэтому в сельхозпредприятих начали активную борьбу с сорняками и вредителями.

Кроме того, продолжается посадка картофеля. Он размещен уже на более чем 50% площадей, отведенных под эту культуру. Также активно ведется сев масличных культур – рапса, подсолнечника, льна, и новой стратегической для области и страны культуры – сои. «Агропромышленный комплекс – один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят свои высокие достижения».

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