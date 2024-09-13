Селяне понимают: именно сейчас их трудом и старанием создается прочный задел для будущей тучной нивы. В ООО «Пушкинское», где побывал корреспондент «ДВ», семена озимой пшеницы планируют заделать в почву на площади в 500 гектаров.

Каждый, кто в эти дни трудится в поле, имеет определенный участок работы, за выполнение которой на нем лежит ответственность. Сев, доставка в поле семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, обработка почвы, внесение минеральной подкормки. Все нацелены на конечный результат: в лучшие агротехнические сроки выполнить работу, создав тем самым хороший задел для будущей жатвы.

На одном из полей сельхозпредприятия работа велась одним посевным комплексом «Джон Дир». Управляет машиной Юрий Шарманов.

Механизаторы ООО «Пушкинское» Юрий Шарманов и Александр Журавкин.

Десятиметровая механическая сеялка обеспечивает точный контроль глубины заделки семян и расстояния между ними. Вместительный бункер рассчитан на две с половиной тонны, что позволяет комплексу работать с минимумом остановок. Норма высева — 210 килограммов на каждый гектар.

Прикатывание засеянных массивов доверено Александру Журавкину. Семена к месту работ доставляет водитель Александр Овчинников. Предпосевную культивацию выполняет Николай Кудряшов.

Место сева можно найти без труда. Прежде всего, по облакам пыли, которые поднимают над землей мощные агрегаты. После прохода комплекса на пашне остаются едва заметные глазу бороздки, в которых для будущей зимовки удобно расположились пшеничные семена.

Гендиректор ООО «Пушкинское» Сергей Доля (справа) обсуждает с водителем Александром Овчинниковым вопрос бесперебойной доставки семян на поле.

После дождя зерна оживут и на свет появятся первые зеленые росточки. Весной всходы подкормят азотом, и, если погода будет благосклонна к селянам, летом молодую поросль окропят дожди. Она превратится в хорошо развитые растения с тучными колосьями. А потом поднимется спелый колос, зерна которого нальются янтарным цветом.

— Перед началом сева, — говорит гендиректор ООО «Пушкинское» Сергей Доля, — на каждый гектар полей, где до этого размещался ячмень, мы внесли по полтора центнера сложных удобрений, а затем хорошо задисковали верхний пахотный слой. В целом осенний сев проводим организованно. Люди, принимающие участие в нынешней осенней кампании, имеют хороший материальный стимул для качественного выполнения порученного дела.

Минувшая жатва одарила местных хлеборобов хорошим урожаем хлеба. Несмотря на аномальную весну и засушливое лето, на круг озимая пшеничка дала свыше тридцати центнеров, при этом все зерно оказалось высокого качества. Так что к севу этой культуры в «Пушкинском» относятся по-хозяйски, применяя в работе богатый технический арсенал и наработанный годами агрономический опыт.

Как сообщил С. Доля, нынешней осенью немалую часть посевных площадей заняли элитными семенами сортов «обоянка» и «московская-40». Оба сорта являются среднеранними, районированными, хорошо переносят наши непредсказуемые зимы, устойчивы к полеганию и дают стабильные урожаи. Весь семенной материал прошел обязательное предварительное протравливание, что в будущем защитит урожай от целого ряда болезней.

Посевная кампания, несмотря на жару и отсутствие влаги в верхнем пахотном слое, началась и ведется в районе очень активно.

Весь ход осенне-полевых работ взял под личный контроль глава муниципалитета Александр Пасынков. В числе лидеров как по количеству засеянных гектаров, так и по качеству выполненных работ — ООО «Добрыня», «Восход», «Чара», а также ряд крестьянских и фермерских хозяйств.

Когда верстался номер: земледельцы ООО «Пушкинское» одними из первых в районе завершили осенний сев, с чем мы их от души и поздравляем. Теперь они планируют приступить к обмолоту подсолнечника и кукурузы на зерно.

ЦИФРА

24,5 тысячи гектаров должны засеять озимыми культурами земледельцы Добринского района нынешней осенью.