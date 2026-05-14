Сев яровых в Липецкой области наполовину завершён

516 тысяч гектаров полей в Липецкой области засеяны яровыми культурами. Всего под них отведено 1 миллион 50 тысяч гектаров.

Ячменем засеяно 90% от плана, горохом и овсом — 95 %. Яровая пшеница посеяна на 140 тысячах гектаров, план по ней выполнен на 69%. Активно идет сев кукурузы на зерно. Им засеяно уже 26% запланированных площадей. Всего под яровые зерновые и зернобобовые в этом году отведено более 770 тыс. гектаров, комментируют в региональном минсельхозе.

Яровой рапс посеян на 50 тысячах гектаров из 57 тысяч запланированных. Сев сахарной свёклы произведен на 52% площадей: под эту культуру в регионе отведено в 2026 году 118 тысяч гектаров. Подсолнечником засеяно 63 тысячи гектаров, соей — 30 тысяч гектаров. Эти две масличные культуры займут в этом году более 370 тысяч гектаров.

Однолетними травами засеяно 9 тысяч гектаров. Первая подкормка озимых практически завершена, идёт вторая подкормка. Она проведена на площади, превышающей 70 тысяч гектаров.

«Наша задача — провести сев яровых в оптимальные агротехнические сроки, обеспечить аграриев качественными семенами. Желаю всем хлеборобам хорошей погоды и щедрого урожая!» — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.