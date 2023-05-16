По оперативным данным управления сельского хозяйства Липецкой области, яровыми зерновыми культурами засеяно уже 92% площадей. Сев яровой пшеницы завершён. Площадь под ней в этом году увеличилась почти до 230 тысяч гектаров. Горохом засеяно более 20 тысяч гектаров. Ячмень размещён на 170 тысячах гектаров (97%). Под всеми этими культурами площади в текущем году расширены. Люпином засеяно 6 тысяч гектаров, овсом – 2 тысячи гектаров. Кукурузу на зерно сеют в 16 районах. На данный момент эта культура размещена на 38 тысячах гектаров.

Под сахарную свёклу в 2023 году отведено порядка 115 тысяч гектаров. На 15 мая ей засеяно более 106 тысяч гектаров. Сев масличных культур традиционно начинается в разное время: рапсом уже засеяно почти 49 тысяч гектаров (102%), подсолнечником – 156 тысяч гектаров (82%), соей – более 67 тысяч гектаров (52%).

Также липецкие аграрии продолжают сеять кукурузу на силос и однолетние травы. Работы по этим культурам выполнены на 51 и 65% соответственно. Картофель посажен на 73% площадей. Овощи открытого грунта сажают в шести районах. В основном это столовая свёкла и морковь.

Общая посевная площадь под сельхозкультурами в Липецкой области в 2023 году составит 1,4 млн гектаров. «Погода в этом году позволяет спокойно вести весенние полевые работы. Аграрии трудятся добросовестно, не теряя времени», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.