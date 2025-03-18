Сезон активности клещей в Липецкой области начался раньше

За неделю 33 жителям Липецкой области понадобилась помощь медиков после укуса клещей. В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что сезон активности кровососущих в этом году начался раньше. Первый покус зафиксировали 10 марта. В 2024 году он был отмечен 21 марта.

В ведомстве отмечают, что клещи — переносчики опасных для жизни и здоровья человека заболеваний: иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза. При этом клещевой энцефалит в регионе не циркулирует. Экстренная помощь оказывается в первые три дня с момента укуса. Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно раньше в медицинской организации или самостоятельно. Кровососущего надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся ёмкость, доставить в лабораторию для исследования на заражённость возбудителями. Его в регионе проводят на базе трех лабораторий, расположенных в Липецке:

— в Центре гигиены и эпидемиологии на улице Гагарина 60а (тел. 30-86-51, 27-70-10);

— в Липецкой областной клинической инфекционной больницы на ул. Космонавтов, 37а (тел. 33-43-56, 33-26-59);

— в Липецком областном кожно-венерологическом диспансере на улице Марины Расковой, 18 (тел. 55-90-40, 55-58-03).

В Роспотребнадзоре также рекомендовали липчанам позаботится о безопасности, если они отправляются в лес, на садовые и дачные участки. Одежда должна быть закрытой, плотной, желательно — из светлых материалов: так легче заметить клеща. Обязателен головной убор — платок, капюшон, шапка. Одежду нужно обработать спреями — акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно).