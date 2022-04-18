Об этом на еженедельном оперативном совещании у главы города Липецка Евгении Уваркиной сообщил начальник управления главного смотрителя Виталий Лесных.

Управление главного смотрителя обслуживает 11 водных комплексов. Девять из них традиционно начнут свою работу в Первомай. Это фонтаны на улице Ленина, Комсомольском пруду, спуске от Соборной площади, возле театра драмы им. Л.Н. Толстого, на площадях Клименкова, Мира, Петра Великого и Франценюка. Сейчас проходят торги на поиск подрядчика, который займётся их обслуживанием и ремонтом. Согласно контракту, специалисты должны заменить лампы в светильниках и проверить работоспособность оборудования. Выполнить работы необходимо до 1 мая.

Фонтан на площади Константиновой в этом году ждёт обновление благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Здесь специалистам предстоит комплексно отремонтировать чашу и подпорные стенки. Ещё один комплекс – в районе стадиона «Пламя» – пока запускать не планируют. Оборудование нуждается в серьёзных восстановительных работах.

Евгения Уваркина отметила, что вопрос восстановления фонтана на ЛТЗ необходимо обсудить с местными жителями и депутатом по округу. Важно определить, какие работы по благоустройству необходимы пространству, и решить, возможно ли их провести в рамках нацпроекта или необходимо искать другие источники финансирования.