Филиал АО «Квадра» – «Липецкая генерация» (входит в дивизион ГК «Росатом» – АО «Русатом Инфраструктурные решения») приступает к плановым гидравлическим испытаниям магистральных и квартальных тепловых сетей на прочность и плотность в Липецке с 16 апреля. Первыми под «опрессовку» попадут районы, запитанные от котельных «Привокзальная», «Угловая» и «Семашко». Испытания здесь будут проводиться по 29 апреля включительно.

Следующие отключения горячей воды произойдут только после майских праздников и затронут улицы, находящиеся в контуре теплоснабжения от источников: Липецкая ТЭЦ-2, котельные «Депутатская», «Октябрьская» и «Льва Толстого». После этого энергетики проверят тепловые сети от котельных «Юго-западная» и «Северо-западная». Полный график отключения горячей воды во время проведения гидравлических испытаний можно посмотреть на официальном сайте компании.

Испытания пройдут в два этапа. Первый этап призван выявить дефекты в техническом состоянии трубопроводов, которые будут устранены в ходе последующих ремонтных работ. Завершится первый этап гидравлических испытаний 30 июня. Второй этап проводится после завершения ремонтов и реконструкций тепломагистралей для контроля качества произведенных работ. Он начнется 3 июля и закончится 8 сентября.

Энергетики просят жителей областного центра с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с отсутствием горячей воды, а также соблюдать меры предосторожности: не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам земляных работ, не приближаться к местам выхода сетевой воды и пара. При обнаружении признаков повреждения теплосети необходимо обратиться в диспетчерскую службу филиала по телефону (4742) 30-66-66.

«Надеемся, что энергетики проведут все запланированные работы качественно, без сбоев, в штатном режиме», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.