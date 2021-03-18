По словам хирургов хирургического центра Добринской районной больницы, во время сильных морозов к ним с обморожениями поступило несколько пациентов. В основном это произошло по причине долгого пребывания на холоде в нетрезвом состоянии.

Кого-то даже приходилось в буквальном смысле выдалбливать изо льда, так как дневная оттепель ночью завершалась 20-градусным морозом и упавший вмерзал в своё «место отдыха». Для некоторых подобный «отдых» завершился плачевно: ампутацией конечностей.

— С наступлением весны (как и осени), — говорит хирург Николай Константинович Ямщиков, — традиционно к нам обращаются сезонные больные с почечными коликами и с язвенной болезнью желудка.

И уже доктора знают, что после Великого поста их ожидает наплыв пациентов с обострением поджелудочной железы. Медики всячески предостерегают таких людей не употреблять в пищу то, что им категорически нельзя.