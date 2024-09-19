Новый сезон онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников Липецкой области от Банка России стартует 20 сентября. Всего в расписании 28 уроков. Ученики научатся правильно распоряжаться своими деньгами, выбирать финансовые продукты и примерят на себя профессии финансиста, бизнес-аналитика и педагога.

Участников осенней сессии проекта ждут новые темы и интерактивные задания, сообщили в липецком отделении Банка России. Так, ученикам 5-7 классов расскажут, какими способами можно оплатить товары и услуги и как не попасться на уловки мошенников. Старшеклассники поучаствуют в квесте, где они смогут потренироваться защищать свои права, если их нарушает финансовая организация, а также познакомятся с новой формой российских денег – цифровым рублем.

В ходе проекта можно получить сертификат участника, причем уже на следующий день после урока. Для этого нужно активно в нем участвовать и ответить на несколько вопросов при подключении. Осенняя сессия продлится до 13 декабря. Подробное расписание, информацию об экспертах и другие материалы можно посмотреть на сайте проекта.

«Повышать финансовую грамотность нужно в любом возрасте, потому что каждый год появляются новые финансовые продукты и сервисы по их использованию. Курс от Банка России постоянно обновляется и актуализируется. Весной его посмотрели 40 тысяч юных липчан. Надеюсь, и сейчас интерес будет не меньший», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.