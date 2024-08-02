Новый сезон переработки картофеля стартовал сегодня на заводе «ВИ ФРАЙ», расположенном на грязинской площадке особой экономической зоны «Липецк». Картофель пока везут из южных регионов. Уборка «второго хлеба» в нашей области начнется примерно через месяц, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области.

«ВИ ФРАЙ» – крупнейший в стране производитель картофеля фри. Помимо картофеля фри там выпускают еще картофельные дольки. Оборудование на предприятии самое современное. Все сделано по высочайшим мировым стандартам качества и пищевой безопасности. За первое полугодие на заводе уже произвели 88 тысяч тонн переработанного картофеля. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Липецкая область на протяжении нескольких лет стабильно занимает первое место в стране по производству переработанного замороженного картофеля.

«Липецкие предприятия переработки сельскохозяйственной продукции из года в год показывают хорошие результаты, по многим позициям регион лидер в стране. Производство идет с плюсом, что говорит о развитии технологических мощностей и процветании компаний», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.