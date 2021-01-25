Последний из шести сахарных заводов региона закончил переработку сахарной свеклы. По оперативным данным управления сельского хозяйства на 25 января 2021 года в Липецкой области переработано 4 млн 69 тысяч тонн свеклы. Выработано 695 тысяч тонн сахара. Более 60 тыс. куб. м сиропа выведено на хранение для дальнейшей переработки. Согласно данным Союза сахаропроизводителей России, сахаристость свеклы в регионе в этом сезоне является самой высокой в стране. На 21 января 2021 года она составила 20,83 %.

«Для Липецкой области сахарная свёкла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

«По производству сахара липецкие аграрии – одни из лучших в стране. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые сложились в 2020 году для выращивания сахарной свеклы, в регионе было собрано 3,5 млн. тонн сладких корней, – сообщил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Регион занимает первое место в России по выходу сахара из сахарной свеклы и второе – по производству сахара». В текущем году площади под сахарной свеклой планируется увеличить до 115 тысяч гектаров.